POL-NMS: 220216-1-pdnms Aus Fehlern wird nicht immer gelernt

Bereits am 28.01.2022 ( 220128-2-pdnms ) berichteten wir über eine Trunkenheitsfahrt eines 63 jährigen Neumünsteraners, der selber zum 1. Polizeirevier Neumünster gefahren war, um dort eine Anzeige zu erstatten. Damals hatte der Mann bereits morgens um 10.30 Uhr einen Atemalkoholwert von 2,32 Promille.

Die Beamten nahmen dem Mann daraufhin seinen Führerschein ab und fertigten eine Anzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Am heutigen Morgen, diesmal schon gegen 07.00 Uhr, konnte eine Beamtin der Polizeistation Einfeld diesen 63 jährigen Mann erneut fahrend feststellen. Der 63 jährige Neumünsteraner hatte sich in Einfeld bei einer Bäckerei wohl Brötchen geholt und stieg dort wie selbstverständlich in seinen PKW und fuhr Richtung Wohnanschrift.

Bei einer anschließenden Kontrolle stellte die Beamtin erneut Atemalkohol bei dem Mann fest. Eine Atemalkoholkontrolle ergab diesmal einen Wert von 1,82 Promille. Da der Mann nicht mehr im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, kommt diesmal zur Anzeige Trunkenheit im Straßenverkehr auch noch eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis dazu.

