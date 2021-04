Polizei Homberg

POL-HR: Melsungen: Laptop und T-Shirts aus Wohnmobil gestohlen

Homberg (ots)

Tatzeit: 02.04.2021, 20:00 Uhr bis 03.04.2021, 15:00 Uhr

In der Nacht von Freitag auf Samstag sind unbekannte Täter in ein Wohnmobil in der Straße "Unteres Bachfeld" eingebrochen, das dort auf dem Parkstreifen abgestellt war.

Die Täter hebelten mit einem Schraubendreher das Fenster der Fahrertür des beigen Mercedes-Wohnmobiles auf, wodurch die Scheibe zerbarst. Anschließend durchsuchten sie alle Schränke im Wohnmobil und entwendeten einen Acer Laptop, zwei USB-Festplatten, fünf T-Shirts und Münzbargeld im Gesamtwert von ca. 400,-Euro. An dem Wohnmobil entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200,- Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation Melsungen unter Tel.: 05661-70890.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

