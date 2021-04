Polizei Homberg

POL-HR: Schwalmstadt: Ladendieb erbeutet Parfüm im Wert von 3.000,- Euro

Homberg (ots)

Tatzeit: 03.04.2021, 12:33 Uhr

Am Samstagmittag hat ein unbekannter Täter in der Straße "An der Vogelsangmühle" aus einem Drogeriemarkt Ware im Wert von ca. 3.000,- Euro gestohlen.

Der Täter entwendete aus der Drogerie Parfüm und Körperpflegeartikel und verließ anschließend den Laden in Richtung Bahnhof, ohne die Ware an der Kasse zu bezahlen. Nachdem der Diebstahl bemerkt wurde, wurde durch eine Mitarbeiterin die Videoüberwachungsanlage ausgewertet.

Die Auswertung ergab folgende Täterbeschreibung:

ca. 40 Jahre alt, männlich, eher kleine kräftige Figur, kurze dunkle Haare mit Halbglatze, südländisches Erscheinungsbild, bekleidet mit schwarzer Jacke, blauer Kapuze und grauer Jeanshose, trug Reiserucksack mit sich und hatte einen leicht humpelnden Gang.

Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung der Schwalmstädter Polizei führte nicht zum Auffinden des Täters.

Hinweise bitte an die Polizeistation Schwalmstadt unter Tel.: 06691-9430.

Schulz, PHK - Pressesprecher -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell