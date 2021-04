Polizei Homberg

POL-HR: Wabern-Niedermöllrich: 71-Jähriger Mann verletzt aufgefunden - Polizei bittet um Hinweise

Homberg (ots)

Wabern-Niedermöllrich

71-jähriger Waberner verletzt aufgefunden - Polizei sucht Zeugen Zeit: 31.03.2021, 17:25 Uhr Ein 71-Jähriger ist am gestrigen Tag im Bereich des Niedermöllricher Sportplatzes verletzt aufgefunden worden. Er wurde umgehend in das Fritzlarer Krankenhaus eingeliefert, wo er aufgrund mehrerer Knochenbrüche stationär aufgenommen wurde. Wann und wie der 71-Jährige zum Sportplatz kam und wie es zu den Verletzungen kam, steht zurzeit nicht fest. Laut Auskunft der ermittelnden Polizisten der Polizeistation Fritzlar ist ein Sturz über ein Hindernis oder ein Verkehrsunfall als Ursache möglich. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

