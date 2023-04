Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: "Hallo Papa"-Trick/ Online-Banking-Daten abgegriffen/ Randale am Rand des Osterfeuers

Neuenrade (ots)

"Hallo Papa": Nach dieser SMS hat ein Neuenrade am Ostermontag Geld auf ein Konto im überwiesen - weil er dachte, seine Tochter bitte ihn um Hilfe. In der Nacht zum Ostermontag ploppte die SMS auf seinem Handy auf. Er dachte, seine Tochter fordere ihn auf, ihr eine Messenger-Nachricht zu schicken. Das tat er. Prompt folgten die übliche Lügengeschichte von der offenen Rechnung und die Bitte, das Geld für sie zu überweisen. Per Online-Überweisung transferierte der Neuenrader die gewünschte Summe auf das genannte Konto bei einer Bank in Spanien. Erst als die angebliche Tochter ihre Messenger-Nachrichten gelöscht hatte, wurde der Neuenrader misstrauisch. Er erstattete Anzeige und wollte am heutigen Morgen versuchen, die Überweisung zu stoppen.

Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht: Meist erzählen die Betrüger noch, dass ihr Handy kaputt sei und sie sich deshalb mit einer anderen Telefonnummer melden würden. Hinter einer solchen Nachricht kann jeder stecken. Um wirklich sicher zu gehen, dass tatsächlich Sohn oder Tochter hinter einer Nachricht stecken, sollten Eltern ihre Kinder unter der alt-bekannten Rufnummer zurückrufen - oder aber um eine Sprachnachricht bitten. Beim Thema Geld sollte man jedenfalls immer Vorsicht walten lassen.

Eine Betrügerin hat am Mittwoch vor Ostern eine 39-jährige Neuenraderin dazu gebracht, ihr ihre Onlinebanking-Daten zu liefern. Die Anruferin stellte sich als Mitarbeiterin der Sparkasse vor. Angeblich habe sich am Push-TAN-Verfahren etwas geändert. Deshalb sollte die Neuenraderin einen Link anklicken, den ihr die Betrügerin per SMS schickte. Die Neuenraderin folgte dem Link und kam auf eine angebliche Internet-Seite der Bank. Irgendwann später wurde die Frau zwar misstrauisch und ließ ihre Bankkarte sperren. Doch die Kreditkarte blieb offen und genau dort langten die Betrüger nun zu. Am Donnerstag erstattete das Opfer Anzeige bei der Polizei.

Eine 50-jährige Neuenraderin hat am Samstag am Rand des Osterfeuers an der Südstraße randaliert. Sie pöbelte andere Besucher an und riss einer anderen Frau den Ohrring aus dem Ohrläppchen sowie an den Haaren. Die hinzu gerufenen Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen Körperverletzung und erteilten ihr einen Platzverweis, dem die erheblich alkoholisierte Frau jedoch nicht folgen wollte. Zunächst ging der Sohn mit geballten Fäusten auf die Beamten zu. Die konnten ihn jedoch beruhigen, worauf er sich entfernte. Die Mutter jedoch beschimpfte die Beamten mehrfach und lautstark als "Pisser", schubste einen Beamten weg und griff einem anderen an die Dienstkleidung. Sie wurde überwältigt und in den Polizeigewahrsam nach Iserlohn gebracht. Unterwegs beleidigte sie die Polizeibeamten weiter. Die schrieben Anzeigen wegen Beleidigung, Beleidigung auf sexueller Grundlage und eines tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte und gleichstehende Personen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell