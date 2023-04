Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Alkoholisiert am Steuer

Nordhausen (ots)

Am 31.03.23 gegen 15:30 Uhr wurde in Nordhausen in der Robert-Blum-Straße ein 60jähriger Fahrer eines Pkw Hyundai einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der erheblich alkoholisierte Mann erreichte bei einem Vortest einen Wert von 2,11 Promille. Die Beamten ordneten eine Blutentnahme an und untersagten die Weiterfahrt. Einen Führerschein konnte der Herr nicht mehr vorweisen, der wurde ihm bereits bei einem gleichgelagerten Sachverhalt vor wenigen Monaten eingezogen.

