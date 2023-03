Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Wer erkennt den Mann?

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Bad Tennstedt (ots)

Die Polizei in Bad Langensalza sucht einen Betrüger. Der bislang unbekannte, abgebildete Mann hob am Donnerstag, 14. Februar, um 15.53 Uhr, mit einer gestohlenen EC-Karte Bargeld ab. Den vierstelligen Bargeldbetrag erbeutete er am Geldautomaten der Sparkasse in Bad Tennstedt. Die Geldkarte befand sich in einer am Vormittag in Herbsleben gestohlenen Geldbörse. Wer erkennt den Täter oder kann Hinweise zu seinem Aufenthalt geben? Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell