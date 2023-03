Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Vandalismus an mehreren parkenden Autos

Heilbad Heiligenstadt (ots)

An insgesamt fünf Fahrzeugen machten sich unbekannte Täter in der vergangenen Nacht Auf der Rinne zu schaffen. Gegen 6 Uhr stellte eine Geschädigte 51-Jährige fest, dass an ihrem Peugeot beide Außenspiegel abgebrochen wurden. An vier weiteren Pkw stellten die Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme teils erhebliche Schäden fest, die nicht auf Unfallgeschehen zurückzuführen sind. So wurden unter anderem Reifen zerstochen und Lackierungen von Fahrzeugen beschädigt. Der Tatzeitraum erstreckt sich auf die Zeit von Donnerstagabend 22 Uhr bis Freitagmorgen 6 Uhr. Zeugen werden gebeten, ihre Beobachtungen bei der Polizeiinspektion Eichsfeld unter der Telefonnummer 03606/6510 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell