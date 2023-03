LPI-NDH: Verkehrsleitpfosten gestohlen

Nordhausen (ots) - Ein Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagnachmittag in der Uferstraße. Der nachfolgende Fahrer eines Toyota bemerkte zu spät, dass der vorausfahrende Seat verkehrsbedingt bremste und fuhr auf. Durch die Kollision verletzte sich ein Kind in dem vorausfahrenden Fahrzeug leicht. An beiden Autos entstand unfallbedingt Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Nordhausen Telefon: 03631/961503 E-Mail: ...

