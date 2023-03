Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Moped aus Garage gestohlen

Nägelstedt (ots)

Unbekannte brachen in der Nacht von Dienstag, 28. zu Mittwoch, 29. März eine Garage in der Wartbergstraße auf. Hieraus stahlen sie ein Moped Simson Habicht, Das Moped weist kein Versicherungskennzeichen auf. Hinweise zum Tatgeschehen nimmt die Polizei in Bad Langensalza, unter der Telefonnummer 03603/8310, entgegen.

