Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Festnahme einer verdächtigen Person in Emstek

Oldenburg (ots)

Am heutigen Vormittag nahmen Einsatzkräfte der Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta in Folge eines Zeugenhinweises eine verdächtige Person im Bereich Emstek (Garther Heide / Garther Feld) fest. Die Ermittler*Innen der zuständigen Zentralen Kriminalinspektion Oldenburg untersuchen jetzt, ob die festgenommene Person mit dem am vergangenen Montag auf der A29 gestoppten Fahrzeug in Zusammenhang steht und somit als Tatverdächtiger für Geldautomatensprengungen in Frage kommt. Nähere Einzelheiten zu diesem Sachverhalt können aus ermittlungstaktischen Gründen zurzeit nicht bekanntgegeben werden.

