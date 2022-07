Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg

POL-OL: Sprengung eines Geldautomaten in einem Ottersberger Einkaufszentrum

Oldenburg (ots)

Am frühen Mittwoch, gegen 02:30 Uhr, haben bisher unbekannte Täter einen Geldautomaten bei einem größeren Einkaufszentrum in der Straße Posthausen gesprengt. Der Geldautomat hat sich an der Außenfassade eines Gebäudes befunden. Bei der Sprengung wurde nach derzeitigem Stand niemand verletzt. Ersten Informationen zufolge bemerkte zunächst ein Nachtwächter des Einkaufszentrums die Täter, welche im weiteren Verlauf mit einem Pkw flohen. Ebenfalls stellten die Einsatzkräfte der Polizei die mutmaßlichen Täter fest, wie sie gerade vom Einkaufszentrum in Richtung Autobahn 1 wegfuhren. Die Beamten verloren das Fahrzeug im weiteren Verlauf außer Sicht. Bei dem Fluchtfahrzeug handelt es sich um einen dunklen Pkw mit einem Steinfurter Autokennzeichen ("ST"). Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Es erfolgte eine umfangreiche Spurensuche und -sicherung am Tatort. Dabei waren unter anderem die spezialisierte Tatortgruppe sowie Forensiker der Polizeiinspektion Verden/Osterholz im Einsatz. Zum Diebesgut können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen. Diese werden gebeten, Hinweise bei der Polizei Achim unter 04202/9960 mitzuteilen.

Die weiteren Ermittlungen, welche andauern, übernimmt nun die Zentrale Kriminalinspektion Oldenburg.

