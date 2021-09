Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Nußloch - Rhein-Neckar-Kreis: Gestürzter Radfahrer - Zeugen gesucht

Nußloch - Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntag gegen 18:25 Uhr kam es zu Streitigkeiten zwischen einem 66-jährigen Radfahrer und einem 41-jährigen Seat-Fahrer. Der Radfahrer soll auf der Walldorfer Straße aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn geraten sein, wodurch der Audi-Fahrer abbremsen und ausweichen musste. Der Radfahrer bog daraufhin in die Bismarkstraße ein, wo er von dem hinter ihm fahrenden Seat-Fahrer überholt wurde. Hier sei es zu einem lautstarken Wortwechsel zwischen der Beifahrerin des Seat-Fahrers und dem Radfahrer gekommen. Nachdem der Seat-Fahrer den Radfahrer überholte hatte, soll dieser angehalten haben um den 66-Jährigen zur Rede zu stellen. Der Radfahrer sei aus bislang unbekannten Gründen gestürzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Wie es zu dem Sturz des 66-Jährigen kam, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Verkehrspolizei in Heidelberg bittet den Audi-Fahrer, welcher dem Radfahrer ausweichen musste, sich bei der Polizei zu melden. Ebenfalls werden Zeugen, welche das Geschehen beobachtet haben, gebeten, sich unter der Tel. 0621 174-4111 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell