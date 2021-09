Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Ascheberg, Lüdinghausen/Falsche Polizisten rufen an

Coesfeld (ots)

In Coesfeld gibt es seit Mittwoch (08.09.21) vermehrt Anrufe durch falsche Polizisten. Diese setzen sich auch am Donnerstag (09.09.21) fort. Die Anrufer geben sich als Kriminalpolizisten aus und behaupten, dass es in der Nachbarschaft zu einem Einbruch oder Raub gekommen sei.

In dem Zusammenhang bieten die falschen Polizisten dem potentiellen Opfer an, Wertgegenstände und Bargeld verwahren zu wollen. Geschädigte gibt es bislang nicht.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang erneut daraufhin, dass im Display des Telefons beim Anruf der echten Polizei niemals die 110 steht. Sie fragt nicht nach Wertgegenständen und vereinbart keine Übergabetermine. Die Polizei nimmt Wertsachen nicht zum Schutz mit.

In einigen Fällen gaukeln die Täter vor, sich als "echte" Polizei verifizieren zu können. Noch während des Anrufs soll der Angerufene die 110 wählen. Die Polizei weist darauf hin: Es geht nicht die Leitstelle der Polizei ans Telefon, sondern ein Komplize.

Legen Sie auf, rufen Sie erst dann unter der 110 die echte Polizei.

Auch in Lüdinghausen und Ascheberg waren Betrüger aktiv. Es kam am Mittwoch (08.09.21) zu sogenannten Schockanrufen.

In allen Fällen sei angeblich jemand durch ein Familienmitglied, oder ein Familienmitglied selber, durch einen Autounfall getötet oder verletzt worden.

Die Anrufer setzen auch hier auf emotionalen Druck. Sie bieten durch das Zahlen einer Kaution einen angeblichen Lösungsweg an, die Strafe zu mildern.

Hier weist die Polizei darauf hin, dass es solch ein Vorgehen in der Sachbearbeitung nicht gibt. Generell gilt: Legen Sie auf! Todesbenachrichtigungen überbringt die Polizei immer persönlich. Zudem erfolgt eine Benachrichtigung aus datenschutzgründen nicht telefonisch.

Wenn Sie unsicher sind:

- Legen Sie auf und rufen Sie das angeblich betroffene Familienmitglied an.

- Rufen Sie die 110

