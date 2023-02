Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall auf A6 führt zu Streifschaden und gleich zwei Betäubungsmittelverstößen

Grünstadt (ots)

Nachdem es am Mittwoch, den 01.02.2023, gegen 09:40 Uhr im Ausfahrtsbereich der A6 in Richtung B271/ Kirchheim zu einem Verkehrsunfall gekommen war, rückten Beamte der Polizeiautobahnstation Ruchheim zur Unfallaufnahme aus. Im Rahmen dieser ergab sich, dass ein 19- jähriger PKW-Fahrer einen LKW beim Fahrstreifenwechsel übersehen hatte und streifte, wobei niemand verletzt wurde, sondern lediglich Sachschaden im Bereich von circa 4.500 EUR entstand. Ein 46-Jähriger gab vor Ort zunächst an Fahrer des LKW zum Unfallzeitpunkt gewesen zu sein. Als die Polizeibeamten jedoch Auffälligkeiten bei diesem feststellen konnten, welche auf einen engfristigen Betäubungsmittelkonsum hindeuteten, bestritt dieser plötzlich gefahren zu sein. Es wurde dennoch ein Urintest durchgeführt, welcher positiv auf gleich mehrere Drogenarten reagierte. Dem 46-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt und er muss sich nun aufgrund von einer Gefährdung des Straßenverkehrs und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Während der Unfallaufnahme kam zudem noch die vom Fahrer hinzugerufene 49-jährige Halterin des LKW zur Unfallstelle gefahren. Auch bei ihr wurden Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums festgestellt. Ein ebenfalls freiwillig durchgeführter Urintest reagierte auf Amphetamin. Die 49-Jährige musste sich hieraufhin auch einer Blutprobe unterziehen lassen, ihr Führerschein wurde vorerst sichergestellt und sie erwartet eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

