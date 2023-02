Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss auf der A650

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem Auffahrunfall kam es gestern, 01.02.2023, um 16.44 Uhr, auf der A650 in Gemarkung Ludwigshafen. Die 28-jährige Fahrerin eines Pkw Kia fuhr auf der A650 hinter der 41-jähirgen Ford-Fahrerin. Als die Ford-Fahrerin bremsen musste, fuhr die 28-Jährige mit ihrem Kia auf den Ford auf. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 10.000 EUR.

Während der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch bei der Unfallverursacherin fest. Ein durch geführter Alkotest ergab eine Atemluftalkoholkonzentration von 2,68 Promille. Der 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein beschlagnahmt. Während der Unfallaufnahme musste der linke Fahrstreifen in Fahrtrichtung Bad Dürkheim für rund zwei Stunden gesperrt werden.

