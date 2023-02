Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zeugenaufruf nach versuchtem Kraftstoffdiebstahl

Neustadt/Weinstraße (ots)

Im Zeitraum vom 31.01.2023, 23:00 Uhr bis zum 01.02.2023, 08:30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter die Tankdeckel an vier Linienbussen, welche in der Spitalbachstraße in 67433 Neustadt/W. abgestellt waren, auf. Durch die in den Tankstutzen eingebaute Schutzvorrichtung in Form von Gittern gelang es den Tätern nicht, Kraftstoff zu entwenden.

Zeugen, welche im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen oder Personen festgestellt haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neustadt/W. unter Tel. 06321/854-0 oder per Mail pineustadt@polizei.rlp.de zu melden.

