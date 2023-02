Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Polizeiautobahnstation Ruchheim - Unter Alkoholeinfluss Verkehrsunfall auf der A650 verursacht

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zu einem weiteren Unfall auf der A650 Gemarkung Ludwigshafen kam es heute Früh, 02.02.2023, um 02.10 Uhr. Ein 23-Jähriger war mit seinem Ford-Mustang auf der A650 in Richtung Bad Dürkheim unterwegs. An der Anschlussstelle Ruchheim wollte er die Autobahn verlassen. Hierbei verlor er die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kam im angrenzenden Gebüsch zum Stehen. In der Atemluft des Mustang Fahrers wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,62 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

