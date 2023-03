LPI-NDH: Diebe nutzen Moment der Unachtsamkeit aus

Heilbad Heiligenstadt (ots) - An insgesamt fünf Fahrzeugen machten sich unbekannte Täter in der vergangenen Nacht Auf der Rinne zu schaffen. Gegen 6 Uhr stellte eine Geschädigte 51-Jährige fest, dass an ihrem Peugeot beide Außenspiegel abgebrochen wurden. An vier weiteren Pkw stellten die Polizeibeamten bei der Anzeigenaufnahme teils erhebliche Schäden fest, die nicht auf Unfallgeschehen zurückzuführen sind. So ...

