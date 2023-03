Polizei Bonn

POL-BN: Bad Godesberg: Radfahrerin schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits am 28.02.2023 im Bad Godesberger Villenviertel ereignet hatte. Dabei wurde eine 48-jährige Fahrradfahrerin schwer verletzt. Ein Zeuge hatte die Frau am vergangenen Dienstag gegen 08:45 Uhr auf der Beethovenallee bewusstlos aufgefunden. Neben der Frau hatte ihr Fahrrad gelegen. Die 48-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei wurde nicht informiert, so dass eine polizeiliche Unfallaufnahme nicht stattgefunden hat.

Angehörige hatte sich dann am Freitagabend (03.03.2023) an die Polizei gewandt. Sofort wurden polizeiliche Ermittlungen zu dem Unfall aufgenommen. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen gibt es Hinweise auf einen Alleinunfall. Mindestens ein Zeuge, der namentlich nicht bekannt ist, soll gesehen haben, wie die Frau ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. An dem zwischenzeitlich durch Polizeibeamte in Augenschein genommenen Fahrrad waren keine Spuren eines Zusammenstoßes erkennbar.

Die Frau befindet sich nach Auskunft der Ärzte in einen kritischen Zustand.

Die Ermittler bitten Zeugen des Unfalls und insbesondere den Zeugen, der den Unfallhergang beobachtet hatte, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder unter vk2.bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell