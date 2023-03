POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: Mann nach häuslicher Gewalt der Wohnung verwiesen

Bonn (ots) - Am 05.03,2023, in der Zeit zwischen 17:30 und 21:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus auf dem Jägerweg in Bad Godesberg ein. Nach der Spurenlage verschafften sich der/die Unbekannte(n) durch das gewaltsame Aufhebeln einer Terrassentüre Zugang in die Zimmer. Über Art und Umfang möglichen Diebesgutes liegen derzeit noch keine abschließenden ...

