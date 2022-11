POL-MG: Laubenaufbrüche in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots) - Mutmaßlich wegen eines technischen Defekts hat am Montag, 21. November, auf der Bismarckstraße in Gladbach ein Kastenwagen gebrannt. Das Feuer beschädigte auch eine Schaufensterfassade eines Geschäfts, vor dem das Fahrzeug geparkt stand. Laut Angaben des Fahrzeugführers hatte dieser mit dem Wagen eine Panne gehabt und an der Bismarckstraße angehalten, um dort auf einen Pannendienst zu ...

