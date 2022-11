POL-MG: Fahrzeugbrand an der Bismarckstraße

Mönchengladbach (ots) - Drei Männer haben am Sonntagmorgen, 20. November, an der Dorfbroicher Straße in Rheydt ein geparktes Auto geöffnet und daraus Parfum entwendet. Zwei Tatverdächte konnte die Polizei stellen. Zwei Anwohner der Dorfbroicher Straße wurden um 6.14 Uhr zufällig auf zunächst einen Mann aufmerksam, der draußen an der Straße stand und sich ...

mehr