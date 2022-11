POL-MG: Knallkörper auf Weihnachtsmarkt gezündet : Anzeige wegen Körperverletzung

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte sind zwischen Samstag, 19. November, 18 Uhr, und Sonntag, 20. November, 9.20 Uhr, in eine Wohnung an der Straße Sasserather Berg in Odenkirchen eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster auf und gelangten so in die Erdgeschosswohnung. Der Umfang der Beute ist zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu der Tat machen können, sich unter der ...

mehr