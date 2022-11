Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Radfahrer nach Sturz verstorben

Mönchengladbach (ots)

Aus noch unbekannter Ursache ist am Montag, 21. November, um 14 Uhr ein 40-jähriger Mann auf der Gasstraße von seinem Fahrrad gestürzt und wenig später nach erfolglosen Reanimationsversuchen im Krankenhaus verstorben. Die Polizei hat Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.

Sofort zum Unfallort gerufene Rettungskräfte fanden den 40-Jährigen in einem so kritischen Zustand vor, dass sie Maßnahmen zur Reanimation einleiten mussten. Unter Fortdauer der Reanimationsmaßnahmen brachten sie ihn in ein Krankenhaus. Dort verstarb er noch am Nachmittag.

Die Ursache für den Sturz ist noch unklar und Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Laut Zeugenangaben stürzte der Fahrradfahrer ohne fremdes Zutun: Er habe während der Fahrt die Kontrolle über das Fahrrad verloren, sei gestürzt und dabei gegen ein geparktes Auto geprallt. Möglicherweise löste eine medizinische Ursache den Sturz des Radfahrers aus. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (jn)

