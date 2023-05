PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++ Bäckereifiliale überfallen +++ Bei Diebstahl Waffe mitgeführt +++ Verletzter nach Gasverpuffung in Wohnung +++ Schüler von Erwachsenem eingeschüchtert - Zeugin gesucht +++

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Bäckereifiliale überfallen,

Brechen, Limburger Straße, Donnerstag, 11.05.2023, 12:30 Uhr

(wie) Am Donnerstagmittag hat ein bisher Unbekannter eine Bäckereifiliale in Niederbrechen überfallen und dabei Bargeld erbeutet. Eine 42-jährige Verkäuferin wurde gegen 12:30 Uhr in der Bäckereifiliale in der Limburger Straße (B 8) von einem Mann mit einem Messer bedroht und aufgefordert Bargeld auszuhändigen. Es befanden sich keine weiteren Kunden oder Angestellte im Verkaufsraum. Die Bedrohte gab mehrere Hundert Euro der Tageseinnahmen in eine Stofftasche, die der Täter mitgebracht hatte. Dieser verließ daraufhin den Verkaufsraum und floh zu Fuß über die B 8 in Richtung Limburg. Streifen der Polizei konnten den Räuber während ihrer Fahndung nicht mehr antreffen. Beamte der Kriminalpolizei fuhren zum Tatort und suchten nach Beweismitteln in der Umgebung. Der Mann mit dem Messer wird als 30 bis 40 Jahre alt, 185 bis 190 cm groß, sportlich-muskulös gebaut und mit gebräunter Hautfarbe beschrieben. Er soll dunkle Augen und eine Aussprache in leicht gebrochenem Deutsch gehabt haben. Bekleidet war er mit einer dunklen Trainingshose mit Aufschrift, einem schwarzen Hoodie mit weißen Bändeln, dunklen Schuhen mit heller Sohle und schwarzen Handschuhen. Zudem hatte er sich mit einem dunklen Dreieckstuch über dem Mund maskiert. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen räuberischer Erpressung und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise. Wem ist am Donnerstag die beschriebene Person in Niederbrechen aufgefallen?

2. Bei Diebstahl Waffe mitgeführt,

Limburg, Werner-Senger-Straße, Donnerstag, 11.05.2023, 13:45 Uhr

(wie) In Limburg hat ein Mann am Donnerstag einen E-Scooter gestohlen, bei seiner Tat hatte er eine Waffe dabei. Ein 26-Jähriger rief am Nachmittag die Polizei, da ihm in der Werner-Senger-Straße ein E-Scooter gestohlen worden war und er nun gemeinsam mit einem Freund den Dieb mit dem Scooter in der Westerwaldstraße festhalten würde. Eine Streife eilte zu den Männern und konnte den 35-jährigen Dieb festnehmen. Bei deiner Durchsuchung stellten die Beamten fest, dass dieser einen Teleskopschlagstock und Aufbruchwerkzeug mit sich führte. Nach Anschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Dieb wieder auf freien Fuß gesetzt. Hinweise zu dem Diebstahl in der Werner-Senger-Straße werden von der Polizei unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 erbeten.

3. Verletzter nach Gasverpuffung in Wohnung, Weilburg, Pommernstraße, Donnerstag, 11.05.2023, 22:05 Uhr

(wie) Bei einer fahrlässig verursachten Gasverpuffung in einer Wohnung in Weilburg wurde am späten Donnerstagabend ein Mann verletzt. Gegen 22:05 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Pommernstraße gerufen, da es dort in einer Wohnung im zweiten Obergeschoss brennen würde. Beim Eintreffen der Polizei wurde ein Verletzter bereits vom Notarzt im Rettungswagen behandelt. Die Beamten stellten bis zum Eintreffen der Feuerwehr sicher, dass sich niemand mehr in dem Mehrfamilienhaus aufhielt. Die Feuerwehr suchte unter Atemschutz alle Wohnung noch einmal ab und befreite das Haus mit großen Lüftern vom Rauch. Ein Feuer gab es in dem Haus nicht mehr. Offenbar hatte der verletzte 41-Jährige in seiner Wohnung einen Camping-Gaskocher in Betrieb nehmen wollen, diesen aber falsch bedient, sodass Gas ausströmte. Beim Anzündeversuch mit einem Feuerzeug war es dann zu einer starken Verpuffung gekommen, bei welcher der Mann verletzt wurde. Die Verpuffung brachte sogar eine nicht tragende Wand in der Wohnung zum Einsturz. Nach Überprüfung des Gebäudes von der Feuerwehr und dem Notdienst der Stadtwerke konnten alle Bewohner wieder in das Haus. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

4. Einbruch in Supermarkt,

Löhnberg, Grüner Weg, Donnerstag, 11.05.2023, 20:30 Uhr bis Freitag, 12.05.2023, 06:10 Uhr

(wie) In der Nacht von Donnerstag auf Freitag ist ein unbekannter Täter in einen Supermarkt in Löhnberg eingebrochen, weit kam er dabei allerdings nicht. Der Unbekannte verschaffte sich mit roher Gewalt Zugang zum Vorraum des Supermarktes in der Straße "Grüner Weg", scheiterte dann allerdings an der Schiebetür zum Verkaufsraum. Daher verließ er den Markt ohne Beute wieder und entfernte sich in unbekannte Richtung. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

5. Einbruch in Wohnhaus,

Weilburg, Im Bangert, Donnerstag, 11.05.2023, 02:07 Uhr bis 02:39 Uhr

(wie) Ein Einbrecher ist in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in ein Wohnhaus in Weilburg eingedrungen und hat daraus Wertgegenstände entwendet. Während die Bewohner eines Hauses in der Straße "Im Bangert" schliefen, verschaffte sich ein Unbekannter über die Haustür Zugang zu dem Gebäude. Im Inneren durchsuchte der Einbrecher mehrere Räume und entwendete Bargeld, ein Tablet und ein Portemonnaie mit Inhalt. Anschließend verließ er das Haus wieder über die Eingangstür. Die Bewohner bemerkten den Einbruch erst am Donnerstagmorgen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und bittet unter der Rufnummer 06431/ 9140-0 um Hinweise.

6. Kabeldiebstahl,

Merenberg, Im Ohlenstück, Mittwoch, 10.05.2023, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 11.05.2023, 09:00 Uhr

(wie) In der Nacht von Mittwoch auf Donnertag haben Unbekannte Kabel aus einem Rohbau gestohlen und dabei einen großen Schaden verursacht. Die Diebe begaben sich im Schutze der Dunkelheit in den Rohbau in der Straße "Im Ohlenstück". Im Inneren hingen Kupferkabel aus der frisch gegossenen Decke herunter. Diese schnitten die Diebe strangweise ab und verschwanden dann mit ihrer Beute im Wert von knapp 400 EUR. Da die Kabel im Haus nun nicht mehr nutzbar sind, entstand ein Schaden von mindestens 8.000 EUR. Die Polizei ermittelt und bittet unter der Rufnummer 06471/ 9386-0 um Hinweise. Wer hat verdächtige Beobachtungen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in Merenberg gemacht?

7. Schüler von Erwachsenem eingeschüchtert - Zeugin gesucht, Bad Camberg, Pommernstraße, Mittwoch, 10.05.2023, 07:40 Uhr

(wie) Am Mittwochmorgen ist ein Junge in Bad Camberg auf dem Schulweg von einem Erwachsenen aufgehalten und eingeschüchtert worden, die Polizei sucht eine Zeugin. Der Zehnjährige war auf dem Weg in die Grundschule, als in der Pommernstraße bei den Sporthallen ein Auto anhielt und hupte. Der Fahrer stieg aus und redete lautstark auf den Jungen ein. Hierbei schüchterte er das Kind bewusst ein, sodass der Junge verstört in der Schule ankam und von den Lehrern betreut werden musste. Die Polizei hat den Mann ermittelt und ein Verfahren eröffnet. Die Situation auf der Straße soll von einer Frau mit einem Hund beobachtet worden sein, sie habe sich im Anschluss auch nach dem Wohlergehen des Zehnjährigen erkundigt. Diese Frau wird nun dringend gebeten, sich bei der Polizei in Bad Camberg unter der Rufnummer 06434/ 905467-0 zu melden. Wenn noch jemand anderes den Vorfall beobachtet hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, bittet die Polizei ebenfalls um eine Kontaktaufnahme.

8. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Landkreis Limburg-Weilburg jedoch keine Messstelle angekündigt. Es werden ausschließlich unangekündigte Messungen durchgeführt werden.

