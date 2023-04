Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Zeugen gesucht

Jena (ots)

Eine Zeugin meldete sich am Samstag, dem 15.April 2023, bei der Jenaer Polizei und beanzeigte einen Vorfall, bei dem es während der Fahrt mit einem Linienbus zu verfassungsfeindlichen Äußerungen seitens eines Fahrgastes kam. Gegen 18:49 Uhr befand sich die Zeugin, mitsamt ca. zehn bis 15 weiteren Fahrgästen, in der Buslinie 12, vom Zeiss-Werk fahrend in Richtung Stadtzentrum. Kurz vor der Haltestelle "Ernst-Abbe-Hochschule" stand ein männlicher Fahrgast auf und begab sich zur Tür. Plötzlich und ohne Hintergrund schrie dieser dann lautstark "Heil Hitler" und äußerte überdies "Die Kanaken wurden früher alle vergast". Mit im Linienbus saßen auch Personen mit augenscheinlich migrantischem Hintergrund. Die männliche Person kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, europäischer Phänotyp ca.175cm groß, sportlich / schlanke Figur dunkelblonde Strähne an der Stirn grauer Kapuzenpullover mit einem dunkelgrauen Streifen auf der Brust, die Kapuze war über den Kopf gezogen rote Turnschuhe dunkler Rucksack markant rotes Gesicht

Im Anschluss an die getätigten Äußerungen verließ der Unbekannte den Linienbus an der Haltestelle "Ernst-Abbe-Hochschule" und lief in Richtung Tantzendpromenade.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Jena unter der Telefonnummer 03641-812464 oder per Mail an K4.KPI.Jena@polizei.thueringen.de zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell