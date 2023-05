PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: Nach Bedrohung betrunken mit Pkw gefahren, Unfallflucht, Trickdiebstahl bei Seniorin in Elz, Mountainbike aus Garage gestohlen

Limburg (ots)

Bedrohung und Trunkenheit im Straßenverkehr

Ort: Limburg, Egerländer Straße - Blumenröder Straße

Zeit: Freitag, 12.05.2023, 20.37

Ein Ein 39 - jähriger aus Limburg bedrohte zunächst seinen eigenen Bruder mit einer Metallstange. Zudem beleidigte er ihn. Weiterhin drohte er dessen Exfrau ebenfalls mit der Metallstange schlagen zu wollen. Er setze sich dann in seinen Pkw und beabsichtigte zu der nicht anwesenden Exfrau fahren zu wollen. Die bereits alarmierte Polizei konnte die Fahrt unter Alkoholeinwirkung nach wenigen Metern stoppen. Es folgten eine Mitnahme zur Dienststelle sowie eine Blutentnahme bei dem Mann. Er muss sich nun wegen Bedrohung und der Trunkenheitsfahrt verantworten. Weiterhin droht ihm die Entziehung seiner Fahrerlaubnis.

Verkehrsunfallflucht

Ort: Limburg, Adolfstraße

Zeit: Freitag, 12.05.2023, 12.00 - 14.40 Uhr

Ein 35 - jähriger Fahrer eines silberfarbenen Pkw Mercedes E 220 D hatte sein Fahrzeug am Fahrbahnrand der Adolfstraße ordnungsgemäß geparkt. Ein bisher unbekanntes Fahrzeug hat offensichtlich beim Ausparken die hintere linke Stoßstange des Mercedes beschädigt. An dem Fahrzeug ist ein Schaden in Höhe von 2500.- EUR entstanden. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Limburg (Tel.: 06431-91400) in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl

Ort: Elz, Schulstraße

Zeit: Freitag, 12.05.2023, 14.25 Uhr

Eine 89 - jährige Frau, die in einer Seniorenresidenz in Elz wohnhaft ist, wurde Opfer dreister Trickbetrüger. Die zwei aus Osteuropa stammenden Täter, beide 26 Jahre alt, verwickelten die ältere Dame in ein Gespräch. Dabei wurde sie so abgelenkt, dass einer der Täter ihre Geldbörse, ihr Handy und Personaldokumente aus ihrer Handtasche entwendete. Die Täter flüchteten zunächst in Richtung Parkplatz Netto Markt. Dort konnten sie im Laufe der Fahndung durch eine Streife der Polizei Limburg festgenommen werden. Im Zuge der weiteren Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass die beiden, zusammen mit einem weiteren aus Osteuropa stammenden Täter, zudem noch aus der Seniorenresidenz mehrere Handys entwendet haben sollen. Die Ermittlungen diesbezüglich dauern an. Der dritte Täter konnte dann auch durch eine Zivilstreife der Kriminalpolizei Limburg am Bahnhof in Niederhadamar festgenommen werden. Alle drei Beschuldigten wurden nach der Anzeigenaufnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung wieder entlassen.

Mountainbike aus Garage entwendet

Weilburg, Odersbacher Weg

Freitag, 28.04.2023 bis Freitag, 12.05.2023

Im Laufe der letzten beiden Wochen wurde ein Mountainbike aus einer unverschlossenen Garage im Odersbacher Weg in Weilburg entwendet. Das weiß-graue Mountainbike des Herstellers GHOST ist mit 27,5 Zoll Reifen ausgestattet. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Weilburg unter der Telefonnummer 06471 / 9386-0 in Verbindung zu setzen.

