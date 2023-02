Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigungen an Pkw - Einbruch in Sozialeinrichtung - Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda (ots)

Sachbeschädigungen an Pkw

Fulda. Unbekannte warfen zwischen Freitagabend (03.02.) und Montagmorgen (06.02.) die Scheibe der Beifahrertür eines grauen Audi mit einem Pflasterstein ein. Das Fahrzeug stand auf dem Gelände einer Tankstelle in der Heidelsteinstraße.

Außerdem war ein Pkw im Bereich eines Autohauses in der Habelbergstraße in der Nacht zu Montag (06.02.) Ziel Unbekannter. Auch hier schlugen die Täter eine Scheibe eines roten VW Passat Kombi ein und verursachten dadurch circa 2.500 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Sozialeinrichtung

Fulda. Unbekannte brachen zwischen Freitagnachmittag (03.02.) und Montagmorgen (06.02.) in die Räumlichkeiten einer Sozialeinrichtung in der Straße "an St. Kathrin" ein. Die Täter brachen mehrere Türen auf, durchsuchten verschiedene Büroräume und stahlen Bargeld. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Pkw-Kennzeichen gestohlen

Fulda. In der Abt-Richard-Straße stahlen Unbekannte zwischen Sonntagnachmittag (05.02.) und Montagmorgen (06.02.) die amtlichen Kennzeichen FD-YM 906 von einem blauen VW Touran. Das Auto stand auf dem Parkplatz einer Schule. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de



