Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Lagerhalle

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch in Lagerhalle

Lauterbach. In eine Lagerhalle in der Straße "Am Brennerwasser" brachen Unbekannte in der Zeit von Freitagnachmittag (03.02.) bis Montagvormittag (06.02.) ein. Die Einbrecher entwendeten mehrere Feuerlöscher im Gesamtwert eines niedrigen dreistelligen Betrags und hinterließen rund 40 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell