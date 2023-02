Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda, Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Fulda (ots)

FD

Verkehrsunfallflucht

Fulda. Am Montag (06.02) wurde ein 37-jähriger Fahrradfahrer aus Fulda bei einem Unfall leicht verletzt. Er befuhr gegen 04.45 Uhr in Fulda mit seinem Fahrrad die Haimbacher Straße in westliche Richtung auf dem dortigen Radschutzstreifen. In Höhe der Einmündung "An Sankt Kathrin" fuhr ein unbekannter Fahrzeugführer nach links auf die Haimbacher Straße auf und touchierte den Radfahrer. Dieser kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher, welcher mit einem weißen Transporter unterwegs war, unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den verletzten Radfahrer und den angerichteten Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda unter der Telefonnummer 0661/105-2300 oder 2301, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

HEF

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Donnerstag (02.02.) in der Zeit vom 7:30 Uhr bis 13:15 Uhr parkte eine 36-jährige Fahrerin aus Heringen ihren Pkw, einen roten Audi A1, auf dem Schotterparkplatz gegenüber der Modellschule Obersberg. Als sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte stellte sie Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel sowie der Stoßstange fest. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hatte das Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken angefahren und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (03.02.), um 16:00 Uhr, befuhren ein 51-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld und ein 34-jähriger Pkw-Fahrer aus Bad Hersfeld in dieser Reihenfolge die Friedloser Straße von Bad Hersfeld kommend in Richtung Ludwigsau. Der 51-jährige Fahrer wollte sich auf einem Beschleunigungsstreifen auf die B27 einordnen. Verkehrsbedingt musste der Fahrer sein Fahrzeug bis zum Stillstand abbremsen. Der 34-jährige Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr hinten auf. Aufgrund des Aufpralls ging das Fahrzeug des 34-jährigen aus, rollte nach links quer über die B27 und stieß schließlich gegen eine Betonmauer eines Autohauses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 24.000 Euro. Die 52-jährige Mitfahrerin des Geschädigten wurde bei dem Auffahrunfall leicht verletzt.

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (03.02.), um 17:20 Uhr, befuhr ein 36-jähriger Fahrer aus Fulda mit seinem Lkw die B27 in Fahrtrichtung Fulda auf dem linken von zwei Fahrstreifen. Ein 56-jähriger Pkw-Fahrer aus Spanien befuhr die B27 in gleicher Richtung auf dem rechten Fahrstreifen. Auf der Höhe eines Autohauses in der Straße "An der Haune" wollte der Lkw-Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Dabei übersah er nach derzeitigen Erkenntnissen den Pkw und touchierte diesen am Heck. Durch die Berührung drehte sich der Pkw und kollidierte mit der Schutzplanke am linken Fahrbahnrand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 17.500 Euro.

Parkunfall mit anschließender Unfallflucht

Wartenberg-Angersbach. Am Mittwoch (01.02.), gegen 8:20 Uhr, parkte eine Fahrerin ihren Mazda CX 5 am Fahrbahnrand der Reinickendorfer Straße in Höhe der Hausnummer 11 in südlicher Richtung. Als sie um 15:20 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken Außenspiegel fest. Der Sachschaden beträgt circa 200 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Unfall im Längsverkehr mit anschließender Unfallflucht

Schotten-Breungeshain. Bereits am Montag (30.01.), gegen 15:40 Uhr, befuhr ein 68-jähriger Fahrer aus Schotten mit seinem Ford-Kleinbus die Hoherodskopfstraße in absteigende Richtung. Aufgrund der engen Fahrbahn hielt er kurz am rechten Fahrbahnrand in Höhe der Hausnummer 26, um den Gegenverkehr passieren zu lassen. Ein unbekannter Fahrer kam ihm mit seinem Wohnmobil entgegen. Aufgrund des unzureichenden Abstands touchierte das Wohnmobil den linken Außenspiegel des Kleinbusses. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 700 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallörtlichkeit, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Hinweise zum Unfallgeschehen erbittet die Polizeistation Lauterbach unter der Tel. 06641/971-0, der Polizeiposten Schotten unter der Tel. 06044/98909-0, jede andere Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei.hessen.de-onlinewache.

Abgebrochener Ast durchschlägt Windschutzscheibe von LKW

Schlitz. Am Mittwoch (01.02.), gegen 18:30 Uhr, befuhr ein 41-jähriger Fahrer aus Zarrentin am Schaalsee mit seinem Lkw mit Anhänger die Landesstraße 3140 aus Lauterbach kommend in Richtung Schlitz. Am Ortseingang von Schlitz durchschlug wahrscheinlich aufgrund des starken Windes ein abgebrochener Ast die Windschutzscheibe des Lkws. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Von der Fahrbahn abgekommen - ein Schwerverletzter

Lauterbach. Am Sonntag (05.02.), gegen 22:40 Uhr, befuhr ein 44-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem VW Tiguan die L3140 aus Willfos kommend in Richtung Lauterbach. In einer scharfen Kurve kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und fuhr frontal gegen einen Baum. Im Anschluss drehte sich das Fahrzeug und kam in Fahrtrichtung Willofs zum Stehen. Die Fahrbahn musste aufgrund der Bergung in beide Richtungen gesperrt werden. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und in ein Klinikum verbracht. Beim Fahrer wurde der Geruch von Alkohol wahrgenommen, so dass eine Blutentnahme erfolgte. Am Fahrzeug entstand Totalschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell