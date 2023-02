Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Bürogebäude - Einbruch in Hotel - Einbruch in Metzgerei - Alte Ölheizung gestohlen - Katalysator gestohlen - Trickbetrug

Fulda (ots)

Einbruch in Bürogebäude

Fulda. Unbekannte brachen in der Nacht zu Freitag (03.02.), gegen 3.45 Uhr, durch das Einschlagen eines Fensters in ein Bürogebäude in der Einsteinstraße im Stadtteil Lehnerz ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, es entstand jedoch etwa 1.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Hotel

Fulda. Ein Hotel in der Leipziger Straße im Ortsteil Lehnerz wurde in der Nacht auf Freitag (03.02.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter verschafften sich über die Hauptzugangstür Zutritt zum Gebäude, durchsuchte die Räumlichkeiten und stahlen Bargeld.

Einbruch in Metzgerei

Rasdorf. In der Landstraße brachen Unbekannte in der Nacht zu Samstag (04.02.) in eine Metzgerei ein. Die Täter schlugen dazu ein Fenster ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen Küchenmaschinen und Haushaltsmesser im Gesamtwert von circa 500 Euro und hinterließen etwa 3.000 Euro Sachschaden. Nach ersten Ermittlungserkenntnissen flüchteten die Täter mit einem älteren silbernen VW Passat mit verbeulter Fahrerseite.

Alte Ölheizung gestohlen

Fulda. Am Samstagmorgen (04.02.), gegen 10.15 Uhr, stahlen Unbekannte in der Dietershaner Straße im Stadtteil Dietershan eine alte Ölzentralheizung sowie einen 300 Liter Trinkwasserspeicher. Das Diebesgut war unter einem Carport vor einem Mehrfamilienhaus abgestellt und hat einen Wert von circa 500 Euro. Nach derzeitigen Erkenntnissen fand der Abtransport mit einem weißen Transporter statt.

Katalysator gestohlen

Fulda. Unbekannte stahlen zwischen Samstagnachmittag (04.02.) und Sonntagmorgen (05.02.) den Katalysator eines grauen VW Golf im Wert von circa 200 Euro, der in der Straße "Am Bahnhof" abgestellt war. Es entstand circa 150 Euro Sachschaden.

Trickbetrügereien über Messenger-Dienste in Osthessen - Ihre Polizei warnt

Osthessen. "Mama? Bist du's?" Mit diesen oder ähnlichen Formulierungen melden sich die Täter beim Trickbetrug am Telefon. Sie geben sich als Verwandte, gute Bekannte oder nahe Familienangehörige aus, die sich in einer Notsituation befinden und bitten um Bargeld. Als Gründe für den finanziellen Engpass werden kostspielige Käufe (Auto, Küche, etc.) oder Notlagen (Autounfälle, usw.) genannt. Die Lage wird immer als äußerst dringlich dargestellt.

Mitunter bedienen sich die Schwindler aber auch des Messenger Dienstes WhatsApp, um an das Ersparte von Bürgerinnen und Bürgern zu kommen.

Mit dieser Masche hatten Betrüger am Samstag (04.02.) und Sonntag (05.02.) bei zwei lebensälteren Personen im Landkreis Fulda Erfolg. In beiden Fällen gaben sie sich über WhatsApp als Tochter und Sohn ihrer späteren Opfer aus und erbeuteten einen Geldbetrag im unteren vierstelligen Bereich.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

- Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon oder über Messenger Dienste nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. - Speichern Sie nicht automatisch vermeintlich "neuen" Rufnummern von Kontakten ab. Versuchen Sie erst die Personen unter den Ihnen bekannten, "alten" Telefonnummern zu kontaktieren. - Legen Sie einfach den Telefonhörer auf und beenden sie Kontakte über soziale Netzwerke, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert. - Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Gut informierte Menschen lassen sich nicht so leicht verunsichern und können entsprechende Situationen richtig einschätzen. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

(PB)

