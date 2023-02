POL-OH: Verstärkte Kontrollen in der fünften Jahreszeit

Hersfeld-Rotenburg (ots) - Schule mit Graffiti besprüht Bad Hersfeld - Unbekannte Täter besprühten zwischen Samstagabend (04.02.) und Sonntagmittag (05.02.) an verschiedenen Stellen die Fassade der Schule Am Obersberg mit Farbe. Der Sachschaden beläuft sich auf eine derzeit noch nicht bezifferbare Höhe. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de ...

