Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Versuchte Einbruchsdiebstähle

Hermeskeil (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 02.02.2023 auf Freitag den 03.02.2023, kam es im Bereich des Donatusplatzes in Hermeskeil zu zwei versuchten Einbruchsdiebstählen. Der oder die bislang unbekannten Täter versuchten mittels Hebelwerkzeug die Zugangstüren zu Unternehmen aufzuhebeln. Dies gelang jedoch nicht, da die angegangenen Türen verriegelt waren. Die Polizei bittet Zeugen, die zum genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen im Bereich des Donatusplatzes gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06503/9151-0 mit der Polizei in Hermeskeil in Verbindung zu setzen.

