POL-PDTR: Taschendiebstahl im Netto-Markt, Zeugen gesucht

Trier-Quint (ots) - Am Mittwoch, dem 01.02.2023, gegen 02:30 Uhr, befuhr der PKW Ford Fiesta die Koblenzer Straße in Trier-Quint in Richtung Trier-Ehrang. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen kam der o.g. PKW in einer Linkskurve gegen den hohen Bordstein rechts neben der Fahrbahn. In Folge wurde der PKW quer über die Fahrbahn geschleudert und kollidierte mit dem Geländer der Brücke, die über die Gleise der ...

mehr