Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Unfallfluch auf der B51 zwischen Saarburg und Mettlach. Zeugen gesucht.

Saarburg (ots)

Am Mittwoch, den 01.02.2023, gegen 13:45 Uhr, ereignete sich auf der B51 von Saarburg kommend in Fahrtrichtung Mettlach auf Höhe der "Schönen Aussicht" in Serrig ein Verkehrsunfall mit anschließender Fahrerflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug befuhr die genannte Strecke. Etwa auf Höhe der "Schönen Aussicht" kam der Fahrer des Fahrzeugs aus ungeklärter Ursache rechtsseitig von der Fahrbahn ab und kollidierte in Folge dessen mit einem dort befindlichen Leitpfosten. Der Leitpfosten wurde durch den Aufprall mehrere Meter nach vorne in Richtung Fahrbahnrand geschleudert. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugenhinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug liegen bislang nicht vor. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarburg unter der Telefonnummer 06581-91550 in Verbindung zu setzen.

