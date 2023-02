Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Diebstahl eines Pocketbikes

Mettweiler (ots)

Bisher unbekannte Täter brachen, im Zeitraum vom 30.01.23, 18:00 Uhr - 31.01.23, 17:30 Uhr, im Bereich der Stallungen in der Gemarkung "Herreck" bei Mettweiler einen Container auf und stahlen daraus ein orangenes Pocketbike der Marke KTM. Die Täter flüchteten mit dem Pocketbike durch ein Waldgelände in Richtung der Straße "Am Hübel". Dort wurde das Motorrad vermutlich in ein Fahrzeug geladen. Aufgrund der vorgefundenen Spuren dürfte es sich um zwei Täter handeln. Hinweise werden an die Polizei Baumholder, Tel.: 06783/9910, erbeten.

