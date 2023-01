Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Motorradfahrer schwer verletzt

Ein Autofahrer übersah das Kraftrad am Donnerstag in Ulm

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr in der Karlstraße. Der 24-Jährige fuhr von einem Parkplatz los. Dabei übersah der Fahrer des VW einen 17-Jährigen mit seinem Yamaha Motorrad. Der hatte Vorrang. Der Biker konnte nicht mehr reagieren und prallte dem VW in die linke Fahrzeugseite. Bei dem Unfall erlitt der 17-Jährige schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die nicht mehr fahrbereite Yamaha musste abgeschleppt werden. Den Schaden schätzt die Polizei auf etwa 10.000 Euro. Die Verkehrspolizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.

Hinweis der Polizei:

In Baden-Württemberg zählen die Unfallursachen Vorfahrt und Vorrang in den letzten Jahren regelmäßig zu den Hauptursachen von Verkehrsunfällen. Die Ursachen für diese Unfälle sind vielfältig. Oft könnten sie jedoch vermieden werden. Seien Sie konzentriert im Straßenverkehr und lassen Sie sich nicht ablenken.

+++++++ 0075609(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell