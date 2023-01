Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Blaubeuren/B28 - Autotransporter gerät in Flammen

Hoher Sachschaden entstand bei einem Brand am Donnerstag auf der B28.

Ulm (ots)

Kurz vor 18.30 Uhr fuhr der Autotransporter zwischen Arnegg und Blaubeuren. Auf seinem Transporter hatte er sieben Elektro- und Hybridfahrzeuge geladen. Auf Höhe Altental bemerkte der 30-jährige Fahrer eine Rauchentwicklung im Bereich der Achse seines Anhängers. Der Fahrer fuhr von der B28 ab und hielt an. Da sich ein Brand entwickelte, fuhr er ein Auto vom Anhänger. Als er ein zweites Fahrzeug wegfahren wollte, brach das Feuer aus. Dabei erlitt der 30-Jährige leichte Verletzungen. Das Feuer breitete sich schnell aus. Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und löschte das Feuer. Die Lösch- und Bergungsarbeiten zogen sich bis in die Nacht hin. Die B28 konnte am Freitag gegen 1 Uhr wieder freigegeben werden. Durch das Feuer wurden vier Autos und der Anhänger total beschädigt. Zwei weitere Autos und die Zugmaschine wurden leicht beschädigt. Ermittlungen der Polizei zufolge kam es im Bereich der Achsen des Anhängers zu einem technischen Defekt. Das löste den Brand aus. Der entstandene Sachschaden wird auf mindestens 150.000 Euro geschätzt.

