Ulm (ots) - Gegen 15.15 Uhr war eine 52-Jährige mit einem VW in der Von-Sprewitz-Straße unterwegs. An der Einmündung zur Boller Straße hielt sie an. Als sie anschließend nach rechts abbog, kollidierte sie mit einem 64-jährigen Radfahrer. Der kam von rechts und hatte Vorfahrt. Der Mann erlitt bei dem Unfall ...

