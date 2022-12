Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Unfälle mit Verletzten, Küchenbrand, Lösungsmittel ausgetreten

Reutlingen (ots)

Küchenbrand

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitagmorgen, gegen 7.15 Uhr, zu einem Mehrparteienhaus in der Tübinger Straße ausgerückt. Nach derzeitigem Kenntnisstand war dort in einer der Wohnungen im Bereich des Backofens aus noch unbekannter Ursache ein Brand ausgebrochen. Durch das rasche Eingreifen der Feuerwehr konnten die Flammen rasch gelöscht werden. Allerdings dürfte sich der entstandene Sachschaden einer ersten Schätzung zufolge auf circa 100.000 Euro belaufen. Ein 22-Jähriger hatte nach derzeitigem Kenntnisstand eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten, weshalb er vom Rettungsdienst zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht wurde. Da die betroffene Wohnung aufgrund der beschädigten Küche und des Rauchgasniederschlags bis auf Weiteres nicht mehr nutzbar ist, wurden die Bewohner anderweitig untergebracht. (mr)

Bad Urach (RT): Lösungsmittel ausgetreten

Zu einem größeren Einsatz der Rettungs- und Einsatzkräfte ist es am Freitagmittag, gegen 11.45 Uhr, in der Stuttgarter Straße gekommen. In der Werkhalle eines dortigen Unternehmens war eine geringe Menge eines gesundheitsgefährdenden Lösungsmittels ausgetreten, weshalb der betroffene Bereich geräumt wurde. Verletzt wurde niemand. Sachschaden entstand ebenso nicht. Neben der Werksfeuerwehr waren auch die Feuerwehr Bad Urach sowie Polizei und Rettungsdienst vor Ort. (mr)

Balingen (ZAK): Unfall beim Abbiegen

Ein Fehler beim Abbiegen hat am Freitagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden geführt. Gegen 11.15 Uhr befuhr ein 18-Jähriger mit einem Citroen die Stingstraße stadteinwärts und wollte bei Grün zeigender Ampel nach links in die Eckenfelderstraße abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang eines entgegenkommenden 57-Jährigen in einem Alfa Romeo. Bei der anschließenden Kollision verletzte sich der Alfa-Lenker. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Gesamtschaden an den beiden Pkw, die abgeschleppt werden mussten, beträgt schätzungsweise 35.000 Euro. (mr)

Jungingen (ZAK): Vorfahrt nicht beachtet

Zwei Personen sind bei einem Verkehrsunfall am Freitagmittag in Jungingen leicht verletzt worden. Ein 51-Jähriger wollte gegen 12.40 Uhr mit einem Audi von der Straße Im Gäßle in die Hauptstraße abbiegen. Hierbei nahm er einem in Richtung Killer fahrenden 34 Jahre alten Volvo-Lenker die Vorfahrt. Durch den Zusammenstoß verletzten sich der Unfallverursacher sowie eine 32 Jahre alte Beifahrerin in dem Volvo. Sie wurden zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an den Fahrzeugen wird auf 17.000 Euro geschätzt. Da Betriebsstoffe ausgelaufen waren, kam die Feuerwehr zur Unterstützung und Fahrbahnreinigung an die Unfallstelle. (ms)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell