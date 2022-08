Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - E-Scooter-Fahrer wird von Pkw erfasst

Bruchsal (ots)

Im Kreisverkehr Ernst-Bickle-Straße in Bruchsal, kam es am Mittwochmorgen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem E-Scooter.

Nach derzeitigen Ermittlungen des Polizeireviers Bruchsal befuhr gegen 06.40 Uhr ein 24-Jähriger, der ohne entsprechenden Fahrerlaubnis mit einem VW unterwegs war, die Ernst-Bickle-Straße in Richtung Kreisverkehr. Dort übersah er vermutlich aufgrund von Unaufmerksamkeit sowie tiefstehender Sonne, den dort vorfahrtsberechtigt fahrenden, 35-jährigen E-Scooter-Fahrer. In der Folge wurde der 35-Jährige, welcher den vorhandenen Fahrradweg vorschriftswidrig nicht nutzte, vom Pkw erfasst, auf die Motorhaube aufgeladen und anschließend zu Boden geworfen. Hinzugerufene Rettungskräfte brachten den leicht verletzten E-Scooter-Fahrer in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt.

