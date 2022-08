POL-KA: (KA) Oberhausen-Rheinhausen - Betrunken beim Überholen Leitplanke touchiert - Führerschein weg

Karlsruhe (ots) - Zwei Radfahrer kollidierten am Dienstagabend auf dem Radweg entlang der Akazienstraße miteinander. Hierbei wurde eine Radfahrerin schwer verletzt. Der andere Radfahrer fuhr einfach weiter. Eine 66-jährige Dame fuhr gegen 18 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem parallel zur Akazienstraße verlaufenden Radweg in Richtung Bannwaldbrücke. Am Ende der ...

mehr