Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnungseinbrecher verschwanden mit PKW der Geschädigten - Langenfeld - 2209130

Mettmann (ots)

In der Nacht vom späten Freitagabend des 23.09., 23.00 Uhr, bis zum Samstagmorgen des 24.09.2022, 07.30 Uhr, kam es an der Nelly-Sachs-Straße in Langenfeld-Immigrath zu einem Einbruch in Einfamilienhaus. Während die Bewohner des Hauses im Obergeschoss schliefen, verschafften sich ein oder mehrere bislang noch unbekannte Straftäter Zutritt zum Erdgeschoss des Hauses. Dazu wurde eine Terrassentür gewaltsam geöffnet und als Ein- und Ausstieg genutzt.

Aus den im Erdgeschoss betretenen und delikttypisch durchsuchten Räumen des Hauses verschwanden nach ersten Erkenntnissen nicht nur Bargeld und eine Spiegelreflexkamera inklusiv Zubehör, sondern auch diverse Schlüssel, unter denen sich auch der Fahrzeugschlüssel zu einem PKW der Geschädigten befand. Dieser wurde offensichtlich sofort dazu eingesetzt, um den blauen PKW VW Tiguan zu entwenden, der in der Garageneinfahrt des Hauses parkte. Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur von dem blauen Großraumkombi mit dem amtlichen Kennzeichen ME-RJ 174. Der Zeitwert des zwei Jahre alten Fahrzeugs wird mit rund 38.000,- Euro angegeben.

Bisher liegen der Langenfelder Polizei noch keine konkreten Hinweise auf den oder die Einbrecher und Fahrzeugdiebe sowie den Verbleib des gestohlenen VW Tiguan vor. Polizeiliche Such- und Ermittlungsmaßnahmen im näheren Umfeld des Tatortes wurden veranlasst, führten bisher jedoch nicht zu einem positiven Ergebnis. Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungen der Langenfelder Polizei wurden eingeleitet, Fahrzeug und Kennzeichen zur internationalen Fahndung ausgeschrieben.

Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder sonstigen Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum aktuellen Standort und Verbleib des gesuchten Tiguan, nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 / 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell