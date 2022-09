Polizei Mettmann

POL-ME: Wohnmobil wurde in Brand gesetzt - Velbert - 2209127

Mettmann (ots)

Am späten Samstagabend des 24.09.2022, gegen 22.30 Uhr, wurden Feuerwehr und Polizei in Velbert zu einem Brand an der Hohenbruchstraße im Velberter Ortsteil Neviges-Siepen gerufen. Auf einem öffentlichen Parkplatz, neben der dortigen Sporthalle und in Höhe der Hausnummer 25, brannte ein geparktes Wohnmobil der Marke Clever mit Mettmanner Kennzeichen (ME-). Anwohner hatten zuerst einen lauten Knall gehört, dann das Feuer im Bereich des hinteren Radkastens bemerkt und den Notruf gewählt.

Beim Eintreffen erster Einsatzkräfte brannte der rote Camper-Kastenwagen auf Citroen-Fahrwerk im rechten Heckbereich bereits mit offener Flamme, die sich auch schon in den Innenraum des Wohnmobils ausbreiteten. Die Velberter Feuerwehr konnte den Brand sehr schnell löschen, aber nicht mehr verhindern, dass das Wohnmobil vom Feuer ganz erheblich beschädigt wurde. Der am Fahrzeug, an Inneneinrichtung und am Inventar entstandene Gesamtsachschaden wird auf 20.000,- Euro geschätzt.

Nach gemeinsamer Bewertung von Feuerwehr und Polizei wurde der Brand von einem oder mehreren bislang noch unbekannten Straftätern vorsätzlich gelegt. Erste von der Polizei bereits ermittelte Zeugen wollen eine Gruppe Jugendlicher bemerkt haben, die sich unmittelbar vor Brandentdeckung in Brandortnähe aufhielten. Kriminalpolizeiliche Ermittlungen zur Identität der beschriebenen vier bis fünf Jugendlichen, im geschätzten Alter zwischen 15 und 16 Jahren, dauern an. Die gesuchten Jugendlichen, die für die Polizei eventuell auch nur wichtige Zeugen sein könnten, werden gebeten, sich eigenständig bei der Polizei zu melden.

Bisher liegen der Velberter Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft, Verbleib und Motivation des oder der Brandleger vor. Maßnahmen zur Spurensicherung am Tatort sowie weitere polizeiliche Ermittlungen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise zur Klärung dieser Straftat nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 / 946-6110, jederzeit entgegen.

Hinweis:

Ob der aktuelle Brand im Tatzusammenhang zu weiteren Bränden von Wohnwagen im gleichen Stadtteil in der Vergangenheit steht, kann aktuell weder ausgeschlossen, noch bestätigt werden. Zuletzt berichteten wir mit Pressemitteilung / ots 2209088 vom 19.09.2022 ( https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43777/5323746 ) von einem solchen Fall.

