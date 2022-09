POL-ME: Verdacht der Bandenhehlerei: Polizei stellt 15 mutmaßlich entwendete Fahrräder sicher - Ratingen - 2209128

Polizei Mettmann

Einer aufmerksamen Zeugin ist es zu verdanken, dass die Polizei in Ratingen in der Nacht zu Sonntag (26. September 2022) mutmaßlich 15 entwendete Fahrräder sicherstellen konnte. Zwei Tatverdächtige wurden vorübergehend festgenommen.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:20 Uhr hatte sich eine aufmerksame Zeugin bei der Polizei gemeldet, weil sie an der Weimarer Straße zwei Männer und eine Frau mit Taschenlampen beobachtet hatte, die sich in verdächtiger Art und Weise an einem Transporter mit Anhänger aufgehalten hatten.

Als die Polizei dem Hinweis nachging und wenig später an der Weimarer Straße eintraf, trafen sie dort auf zwei Männer aus dem Balkan, die angaben, bei einem Umzug zu helfen. Allerdings stellten die Beamten auch fest, dass in dem Transporter sowie dem Anhänger mit serbischem Kennzeichen insgesamt 15 in Folie verpackte Fahrräder gelagert waren. Eine kurze Überprüfung der Rahmennummern ergab, dass mindestens zwei der Fahrräder gestohlen und zur Fahndung ausgeschrieben waren.

Die beiden Männer im Alter von 40 und 56 Jahren wurden daraufhin als Beschuldigte belehrt und vorübergehend festgenommen. Sie mussten mit zur Wache, wo gegen sie ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Bandenhehlerei eingeleitet wurde. Die Ermittlungen gegen sie sind jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Polizei stellte Fahrräder sicher und ermittelt derzeit, wer die rechtmäßigen Eigentümer der Räder sind.

