POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

HEF

Verkehrsunfall

Rotenburg. Am Montag (06.02.), gegen 14.45 Uhr, befuhr ein Dacia-Fahrer aus Rotenburg den Waldweg in Richtung Kasseler Straße. In Höhe eines dortigen Einkaufszentrums kam er in einem Kurvenbereich aus noch unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen einen ordnungsgemäß geparkten Nissan-Qashqai aus Bad Segeberg. Dabei entstand Gesamtschaden von circa 11.000 Euro.

Unfallflucht

Bad Hersfeld. Am Montag (06.02.), in der Zeit von 8:20 Uhr bis 9:40 Uhr, parkte ein 44-jähriger Mann aus Bad Hersfeld einen grauen Seat Leon ordnungsgemäß auf dem Marktplatz. In dieser Zeit beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer vermutlich beim Ein- oder Aussteigen die hintere Tür der Fahrerseite des Seats. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

VB

Vorfahrt missachtet

Wartenberg-Angersbach. Am Montag (06.02.), gegen 10:20 Uhr, befuhr eine 74-jährige Fahrerin aus Wartenberg mit ihrem Audi die Straße "Im Tiegel". Zeitgleich wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen ein 33-jähriger Fahrer aus Lauterbach mit seinem VW Kombi aus einem dortigen Grundstück herausfahren und stieß dabei aus noch unklarer Ursache mit der vorfahrtsberechtigten Audi-Fahrerin zusammen. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Fahrerin und Fahrer blieben bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

