Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen

POL-LG: +++Mehrere Verletzte nach Rotlichtfahrt+++Festnahmen nach Autoteilediebstahl+++Alkoholfahrt endet im Graben+++Wehrhaft nach Diebstahl+++

Lüneburg (ots)

Wochenendpressemitteilung für den 16.09.-18.09.2022 der Polizeiinspektion Lüneburg / Lüchow-Dannenberg / Uelzen

Lüneburg:

Streitschlichter bekommt Schläge

Am frühen Samstagmorgen meldete das Sicherheitspersonal vom Stintmarkt eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Als ein 25jähriger zwischen den Gruppen schlichten wollte, bekam er selber einen Schlag ab und musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Die Schläger entfernten sich vor dem Eintreffen der Polizei. Ermittlungsverfahren wurden erst einmal gegen unbekannt eingeleitet.

Wehrhaft nach Diebstahl

Der 36jährige steckte sich in einem Lebensmittelgeschäft Am Sande mehrere Getränkedosen und eine Flasche Bier unter seine Kleidung und in seinen Rucksack. Im Kassenbereich von einem Mitarbeiter des Geschäftes darauf angesprochen versuchte der Dieb zu flüchten. Der Mitarbeiter hielt ihn fest, wurde jedoch zu Fall gebracht und verletzte sich hierdurch leicht. Gegen den polizeibekannten Dieb wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Mehrere Verletzte nach Rotlichtfahrt

Das Rotlicht der Ampel hat die 24jährige Audifahrerin am späten Samstagabend vermutlich missachtet, als sie aus dem Straßenzug Bei der Pferdehütte geradeaus über die Hamburger Straße fuhr. Dabei kollidierte sie mit einem PKW Ford Galaxy, welcher stadteinwärts bei Grünlicht in die Kreuzung einfuhr. Neben der 53jährigen Fordfahrerin wurden auch ihre drei Mitfahrer leicht verletzt. Die Audifahrerin wurde durch den Zusammenstoß schwer verletzt und ins Klinikum Lüneburg verbracht. Beide Fahrzeuge wiesen einen Totalschaden auf.

Festnahmen nach Autoteilediebstahl

Am frühen Sonntagmorgen konnten drei männliche Personen auf dem Gelände eines Autoteileherstellers an der Lüner Rennbahn von einem Wachmann gesichtet werden, als sie Teile von hier entwenden wollten. Die hinzugerufene Polizei konnte zwei der flüchtigen Täter (39 und 28 Jahre) mithilfe eines Diensthundes im angrenzenden Waldstück stellen und vorläufig festnehmen, sie werden dem Haftrichter vorgeführt. Das Diebesgut konnte auf dem Fluchtweg aufgefunden werden. Die Ermittlungen zum dritten noch unbekannten Täter dauern an.

Landkreis Lüneburg:

Embsen:

Mähroboter aus Garten entwendet

Der Garteneigentümer suchte am Samstagmorgen vergeblich seinen Mähroboter im Garten. Über ein System ortete er sein Gerät im Süden von Hamburg, so dass von einem Diebstahl ausgegangen werden muss. Eine Überprüfung in Hamburg führte nicht zu dem Auffinden des Roboters, die Ermittlungen dauern an.

Dahlenburg:

Wegweisung nach Schlägen

Der 37jährige hatte am späten Samstagabend an der familiären Wohnanschrift seine Frau und seine Tochter geschlagen und wurde daraufhin von der Polizei für 10 Tage von hier weggewiesen. Daran hielt er sich nicht und suchte erneut die Wohnanschrift auf. Die Polizei nahm ihn daraufhin in Gewahrsam und er verbrachte die Nacht in der Zelle. Ein Ermittlungsverfahren bezüglich der Körperverletzung wurde eingeleitet.

Vögelsen:

Alkoholfahrt endet im Graben

Der 18jährige hatte zu tief ins Glas geschaut. Gegen 01.30 Uhr kam er am Sonntagmorgen auf der Kreisstraße zwischen Vögelsen und Lüneburg mit seinem PKW Mercedes von der Fahrbahn ab und landete im Graben. Zeugen verständigten die Polizei, die Alkoholgeruch bei dem Fahranfänger feststellten. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,5 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und den Führerschein musste der junge Fahrer auch gleich abgeben. Er blieb bei dem Unfall unverletzt, das Fahrzeug hat einen Schaden von mehreren Tausend Euro.

Lüchow/Dannenberg

29482 Küsten, Karmitz, 16.09.2022, 18:00 Uhr

Bei einer Verkehrskontrolle räumte der 20-jährige Führer eines Kleinkraftrades zeigte dieser Auffälligkeiten, die auf einen Konsum von Betäubungsmitteln hinwiesen. Ein Urintest verlief positiv auf Marihuana. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ihm die Weiterfahrt untersagt.

29456 Wietzetze, 17.09.2022, 17:00 Uhr

Aus bisher ungeklärten Gründen geriet ein am Feldrand abgestellter Kühltransporter in Brand und brannte dabei nahezu aus. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

Uelzen

Körperverletzung

Sa., 17.09.2022, gegen 02:00 Uhr

Gudesstraße in Höhe Hofinger /Kocki´s Kaminstube in 29525 Uelzen Zwischen zwei Männern kommt es in der Nacht von Freitag auf Samstag zu einer verbalen Streitigkeit, die mit einem Faustschlag ins Gesicht eines 22jährigen Mannes endet. Der unbekannte Schläger kann flüchten; Täterbeschreibung liegt vor. Zeugenaufruf mit Hinweise an das PK Uelzen, 0581-9300

Gefährlicher Eingriff in den Straßen- und Bahnverkehr

Fr., 16.09.2022 00:00 - Sa., 17.09.2022 12:38 29565 Wriedel, Brücke bei Stichweg von der K46 in Richtung der Gleise zw. Uelzen und Bremen Unbekannte Täter heben zwei Schachtdeckel auf einer Bahnbrücke aus. Diese befinden sich mittig der Fahrbahn eines land- und forstwirtschaftlichen Weges. Anschließend werfen sie diese von der etwa 5 Meter hohen Brücke in Richtung der Bahngleise. Einer der Schachtdeckel bleibt einen Meter neben dem Gleis liegen. Zudem findet sich unmittelbar neben dem Gleis ein Feldstein, der ebenfalls dort hingeschmissen worden sein dürfte. Zeugenaufruf mit Hinweise an das PK Uelzen, 0581-9300

Trunkenheit im Verkehr,

So., 18.09.2022, gegen 01:00 Uhr,

29553 Bienenbüttel, Niendorfer Straße

Eine 53jährige Frau aus Bienenbüttel führt einen PKW im öffentlichen Straßenverkehrsraum (ÖVR), obwohl sie unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken steht. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 1,64 Promille. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wird bei Bienenbüttlerin eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein sichergestellt.

Gefährdung des Straßenverkehrs

So., 18.09.2022, gegen 02:00 Uhr

29575 Altenmedingen, Im Dorfe Ein 26jähriger Lüneburger führt einen PKW im ÖVR, obwohl er unter dem Einfluss von Alkohol steht, und verunfallt. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergibt einen Wert von 2,03 Promille. Im Rahmen der Einleitung eines Strafverfahrens wird bei dem Lüneburger eine Blutprobe entnommen und der Führerschein einbehalten.

Sachbeschädigungen an PKW

Sa., 18.09.2022, 02:05 Uhr, bis Sa., 18.09.2022, 02:15 Uhr 29525 UE, Esterholzer Str., zw. Hammersteinkreisverkehr und Karl-Söhle-Str. Unbekannter Täter tritt gegen acht Außenspiegel von ordnungsgemäß in Parkbuchten am Fahrbahnrand geparkten PKW. Drei Spiegel werden hierdurch beschädigt. Zeugenaufruf mit Hinweise an das PK Uelzen, 0581-9300

Original-Content von: Polizeiinspektion Lüneburg/Lüchow-Dannenberg/Uelzen, übermittelt durch news aktuell