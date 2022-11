POL-SE: Schenefeld (bei Hamburg) - Motorrad aus Tiefgarage gestohlen

Bad Segeberg (ots) - Am Mittwoch ist es in Elmshorn zu einem Einbruch im Fuchsberger Damm gekommen. Um 01:39 Uhr bemerkte ein Sicherheitsmitarbeiter ein offenes Fenster an einem leerstehenden Fabrikgebäude und informierte die Polizei. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen betraten unbekannte Täter das Objekt, welches seit mehreren Monaten leer steht. Ob und was ...

mehr