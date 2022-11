POL-SE: Elmshorn - Einbruch in ein leerstehendes Fabrikgebäude - Kriminalpolizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots) - In den zurückliegenden Tagen sind in Elmshorn zwei Fälle bekannt geworden, in denen Verkehrsteilnehmer durch gespannte Drahtseile gefährdet wurden. Bereits am 16. November entdeckten Anwohner im Lupinenweg eine solche Barriere, die zwischen Laternenmast und Hecke in etwa einem Meter Höhe quer vor einer Einfahrt gespannt worden war. Zu Schaden ...

